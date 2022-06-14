大聯盟台將張育成熄火兩場之後敲出安打，海盜14日對戰紅雀，張育成擔任先發二壘手打第九棒，在第5局擊出右外野平飛安打，後面隊友再連續安打將他送回本壘得分。張育成總計3打數1安打，各有1次守備美技和失誤。不過紅雀6局下半打出大局，終場7比5逆轉擊退海盜。

張育成本季沒有下放選擇權，雖被守護者放入開季名單，但是沒能把握機會，開幕戰他4打數掛零，4月的7次打數繳白卷，5月遭到DFA（指定轉讓）的時候打擊率仍是0。海盜決定再讓張育成試試看，他加盟海盜後的第4次上陣終於擊出本季首安，而且是二壘打。此戰張育成沒有被三振，兩次出局都是平飛球被接殺，目前打擊率0.097。

海盜三壘手卡斯提歐（Diego Castillo）第2局轟出陽春炮先馳得點。5局上第一個打席的張育成擊出安打，後面隊友成功將他送回得分。接著查維茲（Michael Chavis）轟出全壘打清空壘包，海盜5比0領先。5局下張育成擋住對手的滾地球，躺地上及時傳向一壘展現美技。

紅雀第6局展開大反攻，戈史密特（Paul Goldschmidt）二壘打帶頭，紅雀一陣亂棒以卡爾森（Dylan Carlson）的3分炮收尾，單局追平比數。戈史密特第7局再補一轟超前，第8局卡爾森二壘打，後面坎尼澤（Andrew Knizner）短棒突襲，補位一壘的張育成接球失誤，卡爾森趁機衝回本壘得分。戈史密特棒子火燙，此戰3支安打，打擊率升至0.335、攻擊指數1.017暫居國聯最強打者。