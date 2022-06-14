全球各主要經濟體，瑞典是全球「無現金化」程度最高的國家之一，根據瑞典央行統計，目前現金交易只佔該國整體經濟的1~2%，預計明(2023)年就會成為完全的無現金社會；澳大利亞政府當局卯力支持數位支付，預計至2025年現金交易佔比將降到2%；南韓早在2020年就廢除硬幣，已朝無現金邁進；中國目前行動支付使用率達86%，數位人民幣（E-CNY）已在上海、深圳等地試點試行，今年更是將使用場景擴大到北京冬季奧運上，供各國參與選手使用，期間更締造高達20億數位人民幣的交易流通金額。Pay經濟強勢興起，全球邁向「無現金社會」，比想像來得快。

金管會2021年3月即宣布非現金支付三年計畫，訂定2023年年底，台灣非現金支付交易總額要達到6兆元，預計全球未來三年數位支付金額將逾13兆美元，電子錢包將成為民眾主要支付工具，2026年金流有望翻逾一倍。

國泰全球數位支付服務ETF（00909）基金經理人游凱卉觀察，以台灣為例，政府積極推動數位支付擴大應用場域，不僅將行動支付列為重要施政項目，更宣示2025年普及率要達到9成的目標，以去(2021)年的振興五倍券綁定數位支付達近百萬人，較前(2020)年的三倍券成長3倍以上，財政部為鼓勵小商家導入數位支付，也將租稅優惠延長至2025年，現在許多小吃店、咖啡店、手搖飲料店，甚至傳統市場都已導入行動支付，顯見Pay支付場景不斷擴大中。

事實上，數位支付的應用，不會僅止於像個人消費這種小額交易，未來更將擴及到商務運用，例如跨公司甚至跨境間的匯款。國泰投信ETF團隊主管鄭立誠指出，為了增加這些大額交易的效率性和安全性，近期一種基於去中心化的「區塊鏈技術(Blockchain)」，就特別受到關注，而這種新的技術具有去中心化與不可竄改的特性，使得在數位世界中的資產轉移或交易能被安全的記錄下來，目前全球上也有多國的央行已展開研究，致力將新一代的區塊鏈技術，融入傳統的金融系統中。根據研究機構Reports and Data資料顯示，全球區塊鏈市場規模年複合成長率將高達64%，這將活絡數位支付交易熱潮，也讓Pay經濟未來發展更加迷人。

台灣首檔數位支付ETF 00909將在6/20~6/24公開募集。