2009年選秀首輪第七順位加盟勇士的史蒂芬柯瑞，2013年展開季後賽生涯，截至目前為止已有3枚冠軍戒的他，今日雖然率領球隊擊敗綠衫軍，總冠軍系列賽3比2聽牌，可惜他創下的季後賽連續投進三分球紀錄卻止步於132場。

柯瑞的三分球開創了NBA新時代，2013年首度闖進季後賽連續12場投進三分球，2014年7場，2015年帶領球隊奪冠(21場)，2016年遭到騎士逆轉(場)，2017年復仇成功(17場)，2018年完成二連霸(15場)，2019年不敵暴龍(22場)。

本季勇士先後擊敗金塊、灰熊與獨行俠，總冠軍賽前4戰連續20場投進三分球，今日第五戰前已創下連續132場季季後賽、連續32場總冠軍賽投進三分球紀錄。

此役，柯瑞奮戰37分鐘，22投7中，攻下16分、8助攻，雖不是球隊獲勝頭號功臣，但仍發揮了穩定軍心的作用，可惜三分線外出手9次全部落空，季後賽連續投進三分球的紀錄也只能遺憾止步。