面對通膨壓力續攀，市場預期台美本週可能升息，經濟部長王美花今天強調各國都避免不了要部份升息，但「台灣不應該只用升息解決（通膨）」，政府還有各式各樣的措施因應，並經常跨部會討論與因應。

通膨持續升溫，各國央行積極以升息等手段因應，市場猜測美國聯準會（Fed）本週利率決策會議可能一口氣調3碼，台灣央行也預計在16日宣布最新利率決策，是否會跟進美國升息腳步，引發市場關注。

王美花今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，主持人周玉蔻問及美國政府持續升息以因應通膨，而通膨對台灣經濟威脅有多少？政府又將如何迎戰通膨及內需衝擊？

王美花分析，通膨本來在去年開始下降，但後來因疫情、俄烏戰爭、中國大陸封城等不確定情勢疊加而再起，且戰爭影響能源、糧食價格，對開發中國家糧價影響更大，因此戰爭短期內對通膨仍會造成不利影響。

王美花表示，台灣產業以外銷為主，因為通膨，消費者要花更多錢支付民生用品而降低需求，因此ICT產業對下半年觀望保守，若「通膨不快解決，對全球市況有很大影響」。

不過，王美花強調「台灣政府神經很細」，從去年起就發現小麥、玉米等價格飆升，因此啟動關稅、營業稅等減免措施，並不斷延長；在能源部分，政府透過油價公式，維持亞鄰最低等措施因應。

王美花說，台灣提出相關措施後，日本政府也提出1.5兆日圓要進行能源補貼，各國都在控制通膨，與全球相比，亞洲幾個國家做得比歐洲國家多一點，而台灣又相對更穩定、嚴格許多。

周玉蔻提及台灣是輸入性通膨、漲價的受害者，她問王美花是否也如此預期，或認為通膨會更艱困？

王美花說，美國採取不斷升息抑制通膨，各國都避免不了要「部份升息」，問題在該升幾碼、升到多少才能克制通膨；台灣面臨輸入性通膨問題，考量民生物資等必需性消費，如何升息「需要考慮比較多」。

不過她強調「台灣不應該只用升息解決（通膨）」，政府還有各式各樣的措施因應，政府也經常跨部會討論這些問題。

對於後續經濟展望，王美花評估台灣出口產業「至少到5月底都不錯」，雖然筆電等消費性出口的成長幅度確實在降低，但半導體等品項，目前全球需求依然存在。（編輯：潘羿菁）1110614