邊境管制逐漸鬆綁，觀光旅遊產業露出曙光，惟晶華國際酒店集團董事長潘思亮認為，觀光產業全面復甦要等到明（2023)年，完全解封後，國旅市場會有空窗期。潘思亮說，雙北觀光飯店仍住在重症房，若要對症下藥，應加速外人來台免簽，他並強調，免簽才能與國際接軌。

潘思亮表示，政府前年、去年都有紓困，去年是在疫情當下補貼，即時解決問題。現今在暑假期間振興國旅，有點像讓重症的病人躺在醫院，卻要等他出院再救他，作法很像「拿感藥救重症病人」。

潘思亮表示，政府是採漸進式解封，一旦台灣完全解封，國人赴海外旅遊市場會大爆發，然而外人來台旅遊市場仍有隔離及簽證等限制，所以救觀光產業應有簡化簽證，尤其是過去十年國際商務旅遊都免簽，現在來台反而要簽證，遊客感覺不便，數量就不會多，市場復甦就慢。

政府振興國旅方案將於7月15日上路，「暑假衝一波」的用心企圖明顯，潘思亮表示，開放免簽跟防疫是兩件事，應該要分開來看。振興國旅只是「錦上添花」，因為只要解封、到了暑假大家都會出去旅遊度假，且出國先於國旅，如果外人來台市場被簽證卡住，國旅市場必會有一段空窗期，屆時就不只是雙北飯店不好，中南部國旅市場都會掉。