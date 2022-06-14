李懿為了買房，曾淚灑代銷中心。（中天綜合台提供）

在日本大阪置產的岑永康表示異國買房沒有想像中困難。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（15日）晚9點播出「想擺脫無殼蝸牛好難，在國外買房都比台灣簡單？！」，這主題讓正規劃買孝親房的主持人安心亞很有感：「因為疫情，好房子很少，很多房仲都說妳現在不買，以後可能房價會更高，可是我想說我不能因為這樣，買了一間不是特別喜歡的房子，所以我還在等。」阿Ken則提出即使房價高漲，大多數人還是想買房的原因：「租房子等於幫人家買房子，因為人家可能是貸款買下來的，你在幫人家繳房貸，搞半天你還是『無殼蝸牛』。」

來自日本的風田也曾想過在台灣買房，但比較過後發現，還是在日本買房比較容易：「台北平均房價破2500萬，東京1400多萬，貸款還可以貸到35年。」不過阿Ken卻很好奇工作穩定的風田，應該很有機會能在台灣買房才對，沒想到風田卻自曝：「我很便宜，我是很划算的藝人耶！」不過在場來賓岑永康就有在日本買房投資的經歷，他5年前僅花1100萬台幣，就買下位在大阪距離地鐵站僅3分鐘路程的透天厝，至今的投報率也穩定成長，而他也分享異國買房其實沒有想像中困難：「我把地段摸熟後，只要有麥當勞、超市、大公司，基本上就ok了。」

李懿則推薦在自己家鄉買房，不僅對環境較熟悉，價格也和市中心差很大，像她在內壢老家買的房子，20坪的空間包含停車位只要700萬，但她卻自曝曾因買房淚灑代銷中心：「代銷中心的人跟我說現在只剩4樓，我自己看格局蠻喜歡就付訂金，而且4樓價錢比較優惠，那時候4樓開價1千萬，我就覺得這個價格我可以負擔，可是我爸媽都覺得4樓開價這樣太貴了，就勸退我，我就直接在代銷面前哭說我好想買房子，為什麼不能買？真的沒有其他樓層嗎？」不過讓李懿傻眼的是，有朋友比她晚去看房，卻買到6樓的房子，總價竟然還比4樓便宜！

裝潢也是一大難題，岑永康分享自己的省錢方法：「從大面積開始省比較快，現在有很多系統家具、地板業者，買產品送設計，這樣省蠻多的。」而他也提醒和裝潢公司簽約，內容要非常詳細，像是建材材質、延遲完工的處理等。但相比裝潢，Eason最在乎的反而是風水：「每間房子都有地基主，所以進去一定要跟祂打招呼，我那時候足足做了7天儀式，床我不敢睡，我就帶睡袋打地鋪，沙發也不敢坐在中間。」但在自己家卻像是當客人的行為，讓同場來賓都覺得有點誇張，Eason則分享自己的想法：「人搬家你是不是要給他一段時間請他搬走？那我要請地基主移位，我總不能說我拜拜10分鐘，祢就要給我搬走！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。