國道高速公路警察局傳出員警舉槍自戕憾事！一名國道竹林分隊柯姓員警，與同事共同執勤時，在凌晨4時許將車輛停放在過道三號南向105K處一處避車彎進行巡簽，當時柯員突然向小隊長表示要下車抽菸，隨即獨自下車，經過約20分鐘仍未見人影，小隊長聯繫不上後立刻回報勤務中心並下車查看，在原處約2百公尺處，已見柯員倒臥在血泊，警消獲報後趕到場，發現柯員頭部太陽穴有一彈孔，經送醫搶救後目前仍昏迷當中，警方初步調查疑似員警自傷，但詳細原因仍待釐清。

根據調查，柯員今年僅25歲單身未婚，107年10月到竹林分隊服。今天凌晨柯員服凌晨4點到8點勤務，於4點30分抵達南向105.3公里避車彎進行巡邏箱簽到，當時還向代辦小隊長表示要下車抽菸，但因遲未返車內，同仁立刻已無線電向勤務中心反映，並打電話給柯員，但遲未獲得回應，小隊長立刻下車尋找人，於4時54發現柯員倒臥南向105.28處，頭部太陽穴有明顯槍傷，於是立刻通報

警方表示，柯員平日表現正常，個性較為內向，平日與同事相處無異狀，財務正常，交友單純，身體健康與家人相處融洽，對事發進一步原因仍須釐清。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980