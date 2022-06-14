日本成人片市場蓬勃發展，各個女優無不使盡全身解數，抓住機會努力往上爬，私底下承受一般人難以忍受的注目眼神，讓不少女優乾脆隱瞞女優工作，譬如日本Ｇ級女優惠里(舊名：藤浦惠)，她便曾經透露出道1年時，有一次媽媽到超商上廁所，被發現店內出售成人雜誌有她，這才意外曝光當女優的事實。

台灣謎片達人「一劍浣春秋」13日在《Play NO.1》發文透露，惠里親上Youtube分享被家人發現當女優的過程，有一次出道終於滿1年，某天突然接到媽媽的來電，哪知電話那頭竟生氣詢問，「妳現在做什麼職業？為什麼我在超商看到妳？」待她迅速反應過來，才得知媽媽在成人雜誌的封面圖裡看見了她。

惠里為了平息媽媽的怒火，特別帶事務所社長和經紀人親自登門解釋，經過說明爸媽才勉為其難接受女兒去當女優，轉而替她加油。這段話惠里自己講得雲淡風輕，而當年的經紀人早已變身事務所社長，如今回憶這段往事可是花了相當多時間，才說服惠里爸媽，「只差沒跪下去土下座了…」

一劍浣春秋坦言，自己曾私下和幾位女優聊過，她們最害怕接到爸媽的電話，如果立刻質問「妳是不是去拍AV了？」表示拍成人片事實已被曝光，「雖然在日本當AV女優並不犯法，但大家可不希望自己的女兒是AV女優，所以絕大多數的她們都是先斬後奏⋯這樣講也不對，應該是斬了也不奏」。