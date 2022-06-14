台灣《蘋果日報》停刊一年後，《蘋果新聞網》近日宣布找到買家並完成交接，傳出買家為17LIVE共同創辦人潘杰賢，而蘋果日報近日也提報大量解僱計劃書至台北市政府，擬在8月9日解僱280人、幾乎是全數的員工。

據悉，截至今年3月底為止，蘋果日報共聘有285名員工，而依大量解僱勞工保護法規定，同一事業單位同一廠場僱用勞工人數在200人以上未滿500人，60天內解僱勞工逾所僱用勞工人數4分之1或單日逾50人，就要在60天前將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員，並公告揭示。

勞動部官員表示，依大量解僱勞工保護法相關規定，事業單位依前條規定提出解僱計畫書之日起10日內，勞雇雙方應即本於勞資自治精神進行協商；如果勞雇雙方拒絕協商或無法達成協議時，主管機關應於10日內召集勞雇雙方組成協商委員會，就解僱計畫書內容進行協商，並適時提出替代方案。