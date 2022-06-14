2022年世界中學生運動會上月中在法國舉辦，台中市小將們，一舉奪得5金4銀3銅佳績，成果豐碩；台中市長盧秀燕14日主持市政會議，會中也特別公開頒獎表揚選手與教練，感謝他們為台中市做最棒的城市外交。

世界中學生運動會是限13歲至17歲的在校中學生參加的國際綜合性運動會，1990年後每四年舉辦一次。今年5月中，中華代表隊遠征法國諾曼第，與多國運動小將同場競技，最後包辦21金、20銀、27銅；台中市代表隊也表現不俗，在田徑、游泳、角力、拳擊、柔道以及帕拉游泳競技場上展現實力，收穫亮眼。

盧秀燕表示，感謝並恭喜選手們，能夠克服疫情、時差、氣候等種種考驗，讓台灣、台中被世界看見，促進台灣和外國的體育交流；特別感謝教練群、學校、家長，及各單項委員會的長期付出，擔任強力後盾，讓選手們無後顧之憂、勇往直前，期勉大家能繼續加油、超越自我。

教育局長楊振昇表示，大甲高中田徑好手林仲威在這次世中運火力全開，囊括400公尺跨欄金牌、400公尺銅牌，並與大里高中洪孟隆及中華小將們合力勇奪異程接力金牌，三個項目共榮獲2金1銅，奪牌率百分百。

首度列入世中運競賽項目的帕拉游泳，西苑高中蘇安妍一舉摘下200公尺自由式后冠，並以50公尺仰式、自由式雙雙奪得銀牌，表現亮眼；角力場上，后綜高中女將李妍儀及廖佩穎兩人，更分別榮獲角力自由式61公斤級金牌及57公斤級銅牌，將本屆世中運唯二的2面獎牌抱回台中，成果斐然。

另外，東山高中傅堃銘勇奪游泳400公尺混合式金牌、大里高中王思遠拿下田徑標槍銀牌、沙鹿高工卓妤庭抱回拳擊66公斤級銀牌；新民高中詹育晴榮獲柔道63公斤級銅牌，9名菁英選手亮眼表現，令人驚艷。

楊振昇指出，豐原高商排球隊將在6月16日代表台灣參加2022年世界中學生排球錦標賽，111年全國中等學校運動會部分種類也將在7月舉行復賽，請大家繼續為台中小將們加油打氣。