圖書館慣竊偷皮夾竟有提款卡密碼 盜領12萬多元遭逮

北市蔡姓女子因準備國考到圖書館唸書，隨手將背包放在自習區座位上，彭姓竊賊趁蔡女上廁所時，竊取放在裡面的皮夾，並依照皮夾內紙條上的密碼，分別到兩家銀行盜領12萬6600元，警方發現該名慣竊早已遭通緝，追查到台中地區並依法函辦。

警方表示，38歲蔡姓女子在國家圖書館自習區內看書，卻將隨身的包包放在座位，上廁所時，竊嫌伺機下手，直到蔡女影印後要付錢，才發現皮夾不見，並一度以為是皮夾遺失，直到蔡女接到銀行通知提領異常，驚覺帳戶早被提領一空。

32歲彭姓竊賊剛出獄不久，常在圖書館內伺機而動，趁著被害人專心閱讀，疏於注意隨身財物即下手行竊，正巧蔡女擔心忘記密碼，將數字寫在紙條上，彭嫌發現後，立刻到附近提款機，分別提領1萬、11萬6600元，並前往台中地區躲藏。

警方案發後鎖定該名慣竊並自台中緝獲，呼籲常進出圖書館民眾，離開座位切勿將包包、手機等放置桌上，讓竊嫌覺得有機可趁一偷再偷，個人貴重物品應隨身攜帶保管，包包不離身，減少財物遭竊機率，以免引來宵小覬覦，得不償失。