中和男童恩恩事件持續延燒，綠營政治人物群起圍攻新北市長侯友宜，今（14）日侯被問到是否感到委屈？「好好做事，這才是我的本分。」侯友宜說，我們和第一線同仁一起努力作戰，在中央相關的規定下，都會做好我們應盡的本分。

恩恩事件延燒至今，綠營質疑新北市府疏失，要求成立調查小組，新北市府則不斷重申過程依照中央指引。侯友宜今表示，面對防疫在第一線的消防、衛生、區公所以及所有的團隊夥伴們，一定全力以赴，盡最大的力量，在中央相關規定的指引下，防疫一條心，把事情做好。

侯友宜說，過程中看到第一線的夥伴盡心盡力，全力以赴，新北市是重中之重，去年一整年，我們在複雜的環境下能夠快速清零，今年一天曾經最高峰2萬7000人確診，現在能夠守住到5400，我們仍然要繼續努力，在最後關鍵和第一線同仁一起努力作戰，同時也在中央相關的規定下，做好我們應盡的本分。