美國總統拜登日前在美洲峰會提出構建「美洲經濟繁榮夥伴關係」的倡議，被外界視為拉攏中南美洲抗衡中國。外交部今天表示，我們會持續尋求跟美國擴大在拉美地區相關的合作機會，以共同促進我友邦的社會和經濟發展，也持續深化台美全球友好的合作夥伴關係。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會中回應媒體詢問表示，有關於美國拜登總統6月8日在洛杉磯主持第9屆美洲高峰會期間，宣布發起「美洲經濟繁榮夥伴關係」的倡議，強調疫後經濟的復甦，強化投資、供應鏈的安全、供應鏈的韌性，還有潔淨能源等相關就業等，外交部一向非常關注我國在拉丁美洲，尤其是各友邦國家的發展，對於這次美洲峰會相關情況，我方也有密切的掌握。

她說，我們會持續地尋求跟美國擴大在拉美地區相關的合作機會。近來台灣跟美國雙方在拉丁美洲還有加勒比海地區的合作日益密切。台美雙方在全球合作跟訓練架構之下，也陸續在瓜地馬拉、聖克里斯多福及尼維斯等地、分別就數位工具、抗疫、氣候變遷、智慧農業等相關的議題舉辦研討會。

歐江安強調，未來我方會在現有良好堅實的基礎之上，持續跟美國等理念相近的國家緊密合作，共同尋求在拉丁美洲跟加勒比海地區有關於糧食安全、經濟復甦、婦女賦權、氣候韌性、永續發展等相關領域的工作，共同促進我們友邦的社會跟經濟的發展，也持續深化台灣跟美國全球友好的合作夥伴關係。