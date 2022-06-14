美股道瓊周一重挫876點，2天跌幅已超過1700點，引發美股全面崩潰的恐慌，而本周聯準會利率決策會議的結果也攸關美股後續走勢，周一有「聯準會傳聲筒」稱號的華爾街日報記者Nick Timiraos發布報導指出，聯準會可能會升息3碼，被認為是近日資金逃離美股的原因之一。

綜合外媒報導，Nick Timiraos在報導中寫道，「過去聯準會官員們曾多次暗示在本周和7月的會議上各升息2碼，但他們同時也強調，一切取決於經濟發展的狀況，尤其近日令人不安的通膨報告，可能會讓官員們在會議上，考慮高於預期的3碼（0.75%）的升息幅度。」

事實上，上周5月消費者物價指數創高後，市場預估聯準會升息3碼的討論聲浪越來越高，投資銀行紐約梅隆（BNY Mellon）、巴克萊及傑富瑞（Jefferies）都預測聯準會將一口氣升息3碼。

聯準會可能升息3碼的看法，加劇美股的跌勢，道瓊一度跌逾千點，殺至最低30373.72點，終場跌幅收斂，但仍大跌876點。美債殖利率周一也短暫出現倒掛，2年期美債殖利率與10年期美債殖利率短暫觸及負0.02個基點，過去市場認為，美債殖利率曲線倒掛，即短債殖利率高過長債殖利率，是經濟衰退的訊號。