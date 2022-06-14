比特啾啾一系列美照充滿女友氛圍。（JKF提供）

比特啾啾的C奶呼之欲出。（JKF提供）

比特啾啾大方展現姣好身材。（JKF提供）

熱愛潛水的比特啾啾曾發生比基尼鬆脫的糗事。（JKF提供）

亞洲男性娛樂第一品牌JKF迎接暑假來臨，6月號封面女星邀來「黯黑張景嵐 」比特啾啾換上比基尼在海邊宛若美人魚上岸，天生的美人胚「女友感」十足，釋出Ｃ奶、美尻大放送。啾啾比特分享第2次拍JKF封面想突破極限，在熱辣辣的夏天跟我一起參加遊艇之旅，呼籲老司機們脫掉西裝快上船，拋開束縛體驗清涼性感的視覺饗宴。

十分熱衷潛水的比特啾啾，有不少化身美人魚的照片，每張都讓粉絲驚艷，潛水多年的她，不僅手上已有Aida證照，也開始和同好分享潛水課程，她開心的說：「潛水對我來說是一個挑戰自我的極限運動，真的不能獨自下水，不管如何下水前都要告知身邊的人，還有隨時注意體力。最推薦綠島生態好、潛點多又有深度，新手老手都適合，除了有點遠以外沒有什麼缺點！透過潛水能暫時讓腦袋放空，讓內心平靜專注在海平面下，在深海之中看除了看見美麗的海底美景非常療癒人心也能和自己對話，也提醒自己對待任何事都要像這樣努力堅持下去。」

比特啾啾表示因為潛水時太過自在，導致有次游泳的時候覺得胸前涼涼的，低頭一看竟發現自己露點了，「原來比基尼有時候綁不夠緊鬆脫，一個不注意就裸泳了」。此外，高人氣的比特啾啾替JKF拍攝大尺度的情慾影片也在網上大受好評，她所飾演的美人搜查官因為不慎誤食不明藥物，開始身體發熱腦內性快感大噴發開始自摸，讓粉絲感受比特啾啾魅力無法擋。