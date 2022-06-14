苗栗縣有16位工藝師通過「台灣工藝之家」認證，苗栗縣政府籌組經費設置15處工藝之家指標牌，提供民眾參觀時更便捷的指引資訊，認識工藝創作環境。

縣府指出，「台灣工藝之家」是台灣工藝研究發展中心建立的傑出工藝家認證機制，藉以肯定各領域優秀工藝家的卓越表現，以提昇臺灣工藝量能，拉近工藝與生活的距離。

獲頒「台灣工藝之家」的工藝師，須從事工藝創作、經營、研究或教學達15年以上者，並具有獨立工作室及展陳空間，提供民眾預約觀賞並為民眾解說、導覽創作過程。

這次「台灣工藝之家」指標牌設置，透過設籍苗栗縣12位工藝師沈培澤、官小欽、林淑莉、林進昌、林瑞華、張信裕、張憲平、陳德隆、曾安國、曾進財、湯潤清、賴永發等人提出申請。

縣府文化觀光局為縣內工藝大師製作路牌標誌，牌面運用國立台灣工藝研究發展中心中心設計的觀光遊樂地區標誌牌，並加註各工藝師名稱及工藝類別以利辨視。

工程在111年5月完工，希望在設立路牌標誌後，能大大提升工藝大師的能見度，也把縣內「工藝之光」榮耀跟社會大眾分享。