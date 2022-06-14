屏東縣高樹鄉超商女店員遭挖眼一案，震驚全台，屏東地院今審結，依重傷害罪、傷害等罪，應執行5年徒刑。消息曝光後，網友對於判決結果感到悲憤，紛紛留言驚呼「太輕了！」、「毀了一個人的人生，才判5年。這叫司法公平？」

起訴書指出，50歲楊姓男子母親曾與范姓婦人因土地糾紛爆發肢體衝突，去年6月30日，50歲楊姓男子在屏東縣高樹鄉某早餐店內，涉嫌持菜刀砍傷范姓婦人；同年9月26日8時53分許，楊男在屏東縣高樹鄉某超商店購物，潘姓女店員勸導楊男移往他處抽菸，引起楊男不滿，憤而徒手猛挖潘姓女子的雙眼，致潘女頭部蜘蛛網膜下腔出血及左眼窩骨骨折。

屏東地檢署認定，楊男對范婦的攻擊有殺人犯意，對超商女店員的行為有重傷害犯意，根據精神鑑定報告指出，楊男2次犯案時均能夠辨識其行為違法，於2月22日將楊分別依殺人未遂及重傷害未遂等罪起訴，3月1日移審屏東地院。屏東地院今審結，依重傷害罪判4年、傷害罪1年2月，應執行5年徒刑，可上訴。

消息曝光後，引起輿論譁然，不少網友回憶起當時女店員遭襲的恐怖情況，氣憤指出，「毀了一個人的一生，才判五年。這叫司法公平？」、「能說什麼內，恐龍法官，」、「判太輕」、「罪犯的天堂，恐龍的遊戲場」、「才五年，什麼鬼！！！」、「台灣司法不要那麼可憐」、「誇張，司法改革喊假的」。