蘇花改2020年1月全線通車後，初期只開放小型車、大型車與大貨車行駛，去年9月30日試辦大型重機行駛，試辦期到今年3月底結束，交通部長王國材今表示，經評估重機的秩序、安全等指標都沒問題，公路總局建議開放，他也會同意。至於普通機車是否能在下一階段開放，王強調他個人贊成，但仍要經過仔細研擬。

公路總局去年9月30日起試辦大型重型機車通行蘇花改路段，試辦期間為期6個月，開放通行路段為蘇澳至東澳段、南澳至和平段、和中至和仁段，並委託評估單位以抽樣方式，觀測與檢核隧道內的秩序、行為、安全、環境等指標，分析評估開放大型重型機車通行的適宜性。

王國材4月在立法院交通委員會表示，重機是否正式開放行駛蘇花改，交由公路總局評估。王今日視察台鐵汐科站受訪時證實，經檢核重機在蘇花改的行車秩序、安全評估都沒問題，公總建議直接開放，「我這邊會同意」。

至於下一階段是否開放普通重機也能行駛蘇花改，王國材回應，做蘇花改的精神就是安全，機車走在舊公路有危險，他個人支持讓一般機車也來走，會請公總進行下一階段研擬，可行的話，就傾向開放機車。