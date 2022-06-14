國民黨主席朱立倫在美國智庫布魯金斯研究院發表「台灣未來方向」演說，提到「國民黨是親美、而不是親中的政黨」及「九二共識」是「沒有共識的共識」說詞，國民黨新生代黨員中常委、台東縣議會副議長林琮翰認為此舉是與國民黨過去歷史做完全切割，無疑會造成黨內再分裂。

林琮翰表示，朱立倫強調「國民黨是親美、而不是親中的政黨」及「九二共識」是「沒有共識的共識」的說詞究竟是否為中國國民黨未來的發展方向，是否獲得多數中常委的認同，甚或取得全體黨員與民粹的支持，從近日來大量的相關媒體評論來看，無疑是個相當大的問號。

他說，雖然國民黨中央已對外解釋訪美目的是為黨發展著想，但仍不免令人懷疑，其實是朱立倫為個人角逐2024大選的鋪陳，朱希望藉此博取美方的信任，對內則鞏固權力地位。

再者，朱的態度，毫無疑問是種政治上的表態與宣示。此態度，事實上是與國民黨過去歷史做完全切割，無疑會造成黨內再分裂。令人好奇的是，為了求取美國一個不確定支持，再度削弱黨本身，這樣的做法真的有意義嗎？多數評論者認為此對國民黨在未來兩岸扮領航角色非常的不利。

林琮翰認為，常久以來，台灣居民對中國的認識，皆源自於被政治力與部分媒體包裝過的有限資訊，無法避免其禁錮性與僵化性。然而，兩岸經貿發展與民間交流在不斷進行的同時，卻也顯現出此一認識與事實有很大的出入。

因此，透過交流從教育、文化、經建認識中國應該大量且普遍的被推動，使台灣居民能真正實際的認識新中國，或許這才是未來正確的「求同尊異」之道。

他說，身為台灣的原住民，接受從部落到國家的概念，認同部落以外政權的統治，前提是百姓族人們的生活是否獲得最良善的照顧、最好的發展。在不預設任何政治立場下，或許中華民族的共融，才是最大的公約數。

他強調，我們應接受兩岸各種不同形式的交流與思潮的輸入，並非一昧的進行處於對立狀態下的協商，「這是身為台灣原住民與中國國民黨新生代黨員的我，對此一事件的視野」。

他直言，朱立倫訪美行程所發表的言論，似乎缺乏通盤性的考量，不僅不能代表國民黨的立場，更沒有民意的支持，甚至對於最具台灣主權立場的原住民族人來說，也只不過是另一場政爭的體現罷了。