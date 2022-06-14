美國白宮國家安全顧問蘇利文13日會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，雙方討論台海等議題。對此，外交部今天表示，美方已經向我簡報會談情形，但外交部不方便對外說明相關細節。

蘇利文（Jake Sullivan）13日在盧森堡會晤楊潔篪，外媒報導，這場會談進行約4.5小時，延續上月18日的雙邊通話，討論包含台海、北韓試射飛彈和俄烏戰爭在內，一系列美中關係和全球安全議題。蘇利文也強調維持溝通管道暢通以管控美中競爭的重要性。

由於其中涉及到台海相關問題，外界擔憂會中是否會有影響我方利益的說法或作為？對此，外交部發言人歐江安今在例行記者會表示，外交部一向密切關注有關於美中高層互動情形，台美互信基礎良好，溝通管道暢通。

對於這次的美中會談，她說，美方事前已告知我方，並在會後向我簡報會談情形，但基於台美雙方慣例與默契，外交部不方便對外進一步說明相關細節。