全台約有240萬糖尿病患者，每年健保支出高達300億元，名列健保十大支出第二名，不僅如此，糖尿病衍生的慢性腎臟病、慢性心臟病等共病，每年健保負擔也名列前矛，高達500多億和100多億元。糖尿病關懷基金會呼籲，如果能盡早使用適當的藥物來保護器官，可避免糖友發生心腎病變，長期還可大幅減輕健保負擔。

糖尿病容易衍生心血管和腎臟病變，是國人失能或死亡主因。財團法人糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤表示，全球約有3分之1的糖尿病人口罹患心血管疾病，且多達5成死因歸咎於心血管疾病，台灣的情形也和國外差不多；近10年來糖尿病併發腎臟病人數增加3倍，每年新發洗腎個案最大主因就是糖尿病。

財團法人糖尿病關懷基金會執行長李弘元指出，近年來對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。目前國際治療趨勢建議醫師優先評估糖友的心腎功能，提前使用可保護心腎的腸泌素（GLP-1）和SGLT2i藥物，研究顯示，及早介入治療可減少6成的心血管病變機率。

李弘元說明，腸泌素藥物有助於穩定糖化血色素，減少併發症發生，同時可以從源頭控制食慾，達到減重的效果，是各指引建議的優先治療選擇；但目前國內健保給付僅限糖化血色素達到8.5％，且時間長達6個月，或已發生重大心血管疾病，給付門檻和臨床狀況有落差，因為多數醫師不會眼睜睜看的病人血糖持續這麼高而不調整藥物。

在現行健保給付條件下，很多糖友明知有心腎共病風險，卻無法及早使用腸泌素治療，或是需自費使用。蔡世澤指出，注射型腸泌素需每周施打一次，如不符合給付標準，自費使用每個月需花上5000元，長期使用的經濟負擔更是可觀；而口服型腸泌素需要天天吃，目前並未納入健保給付範圍，每月花費約1萬元。

李弘元表示，由於財務考量，健保署目前以糖化血色素8.5％作為給付標準，如果能夠下調到7.5，雖然藥費會增加，但相對減少心血管疾病和洗腎等併發症的健保支出；根據糖尿病學會推估，第3年起可省下2250萬點的健保支出，正好打平前兩年增加的費用，第4年起將會大幅節省健保支出、減輕健保財務負擔。

蔡世澤指出，國內3到5成糖友都在基層院所就診，健保署近期已放寬基層醫療院所可開立腸泌素藥物，盼能進一步放寬健保給付條件，將門檻降低為糖化血色素7.5％，這也是臨床上使用一種藥物就能有效控制血糖的範圍，讓糖友不再「看得到用不到」，及早用藥以降低心腎共病機率。