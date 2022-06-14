日本蜜柑也因農藥殘留檢驗不合格，需執行退運或銷毀。（食藥署提供）

食藥署今公布最新的邊境檢驗不合格清單，有多項進口農產品被驗出違規，包含來自中國大陸的乾猴頭菇、越南與泰國的青花菜、日本蜜柑，以及英國知名品牌茉莉綠茶葉都檢出農藥殘留不合格，被要求依規定銷毀或退運。

食藥署指出，由進口商可誠貿易有限公司自中國大陸引進的乾猴頭菇，近日因被驗出含有農藥Acetochlor 0.07 ppm，總計5763公斤的乾猴頭菇需依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，雖然這是可誠貿易有限公司第一次違規，但由於中國大陸出產的猴頭菇最近半年已有13批被驗出農藥違規，不合格率達11.2％，因此從5月2日起已針對中國大陸的猴頭菇採取百分之百的逐批查驗措施，截至目前已退運或銷毀3萬8641公斤。

此外，來自日本愛知以及佐賀的蜜柑今天也被發現共有2批產品農藥殘留超標，分別檢出得脫？0.04 ppm、賽安勃0.03 ppm、賽達松0.3 ppm，陳慶裕說明，今年以來日本蜜柑已有3次違規紀錄，前一次被檢出是在2月，由於目前違規批數不多，暫不會全面提高蜜柑抽檢率，僅對違規廠商提高至20％-50％的抽檢率。

青花菜本次則有四批，分別來自泰國、越南被發現含有重金屬鎘0.07 mg／kg，以及農藥福賽絕超標，總重量達3萬8296公斤，為今年首次驗出有進口青花菜出現重金屬與農藥殘留超標的情形。

由英國知名餅乾品牌Cartwright ＆ butler所生產的英倫茉莉綠茶裝散裝茶葉（罐裝70g），今也出現在邊境檢驗不合格清單中，陳慶裕說，本產品因被驗出農藥賽果培達0.15ppm，雖然賽果培在國內是可使用的殺蟲劑，但茶類類則沒有特別訂定，因此容許標準是採與其他類作物一同分類，限制要在0.05ppm以內，仍然屬於違規產品。