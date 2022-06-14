美國前總統川普今天譴責眾議院的委員會，對其支持者去年硬闖國會大廈掀起暴動的調查是「對正義的嘲弄」。

法新社報導，川普在一封長達12頁的信中表示，民主黨領導的委員會並未專注於應對國內更大問題，而是「一個『袋鼠法庭』，意圖分散美國人民對他們正在經歷巨大痛苦的注意力」。袋鼠法庭是指非法或不按法律程序成立的非正規法庭。

川普還說：「事實是，美國人在2021年1月6日大舉湧入華盛頓特區，要求他們的民選官員對整個選舉期間明顯的犯罪活動跡象負責。」

川普還重申有關2020年總統大選的陰謀論，眾議院調查國會大廈遇襲案的委員會今天稍早表示，這是川普支持者暴動的關鍵動機。

明天將滿76歲的川普在聲明中說：「民主黨人對1月6日事件創造了一番說詞，以分散各界對更重大事實的注意力，即有人操縱並偷走了2020年大選勝利。」

川普對委員會採取片面做法感到憤怒，痛批他們「正在嘲弄正義」。

調查國會大廈遇襲案的眾議院特別委員會由7名民主黨人和2名共和黨人組成，他們今天在聽證會中播放影音證詞，川普前幕僚作證說，他們一再告訴川普，大選存在舞弊的說法並不正確。

川普執政時期的司法部長巴爾（William Barr）說：「我當時試圖告訴川普，其中有些指控有多瘋狂，然而從未有跡象顯示，他對真正的事實感興趣。」

巴爾還說，當時應付大量有關舞弊的不實指控，彷彿在玩「打地鼠」遊戲，出現一個打一個。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110614