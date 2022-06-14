13年從未間斷的精銳森林會，提升精銳團隊美學素養，發現生活中各種美好的能力。（精銳提供／盧金足台中傳真）

AAM精銳藝術館帶動接地氣的藝文風潮，開放一般大眾能更容易親近藝術，精銳建設團隊不斷自我提升，推廣生活美學，藉由「精銳森林會」邀請各業界的菁英名人代表，分享人生的美好經驗，精鋭打造的不只是房子產品，而是建築藝術品。

豪宅建商打造「生活風格」，精銳建設為開拓員工美學視野與創意，13年來舉辦各式跨領域美學課，內化成為企業競爭力。

精銳建設對「美」的堅持不只在建築硬體細細琢磨，美學精神能在生活各層面中感受與體現，「AAM精銳藝術館」舉辦七屆國內外大型藝術展覽，讓民眾都能親近藝術創作。

精銳建設總經理吳秋凉強調，精銳建設的核心價值在以質感、美感、情感，融入建築設計，創造出更美好的生活，更需加強對「美」的感知、鑑賞與無限的創意。

「員工是企業最重要的資產」，精鋭用人唯才、更懂惜才，13年前創立的精銳森林會至今舉辦45場名人講座，開拓團隊生活領域美學視野，啟發與學習。

值得一提的是，13年從未間斷的精銳森林會「美學必修課」，期許所有精銳同仁美學素養不斷提，跨領域的創意激盪更成為精銳創新超前原動力。

「森林會」講座主題擴及品牌服務、創意學習、建築美學、團隊合作、藝術音樂、健康養生、旅行與人生哲理等，觸及範圍廣泛，發現生活中各種美好能力。

講座包括前ELLE雜誌總編輯、時尚教母盧淑芬暢談《經典品牌學》、米其林餐飲集團資深副總王偉師講授《打造完美的顧客服務》、老爺飯店總經理唐伯川分享《抱持服務熱誠》、知名建築師龔書章談《全球各種不同的城市觀點》。

此外，建築師潘冀分享《好設計是好事業》、慈善公益家沈芯菱《服務改變世界的力量》、魏德聖導演分享《做夢的勇氣》、曾瑋教授《包浩斯美學》等。

精鋭團隊透過「精銳森林會」分享學習，獲得專業領域以外更多啟發，將獨特、創新運用在建築外觀、公設設計及庭園景觀到售後服務的細節，全部都有日積月累的專業與美學工藝。