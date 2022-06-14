大陸商務部今（14）日發布數據顯示，今年1至5月，大陸實際使用外資金額5642億元人民幣，同比增長17.3％；折合877.7億美元，同比增長22.6％。另據大陸工信部，上海規模以上工業企業復工率已達到96.3％。

從行業來看，服務業實際使用外資金額4233億元人民幣，同比增長10.8％。高技術產業實際使用外資同比增長42.7％，其中高技術製造業增長32.9％，高技術服務業增長45.4％。

從來源地看，韓國、美國、德國實際對大陸投資分別增長52.8％、27.1％、21.4％（含通過自由港投資數據）。

從區域分佈看，大陸東部、中部、西部地區實際使用外資同比分別增長16.1％、35.6％和17.9％。

此外，大陸工信部今日於記者會上表示，上海規模以上工業企業復工率已達到96.3％，長三角與珠三角地區的2.25萬家部省白名單企業已經全部復工，絕大多數企業已經恢復到了疫情前的生產水平。

大陸工信部指出，從長三角地區來看，江蘇、浙江、安徽規模以上工業企業復工達產情況好於預期。上海規模以上工業企業復工率也是達到96.3％，達產率超過了70％。在上海疫情防控過程中，集成電路領域的重點企業一直保持90％以上的高產能利用率，汽車領域的達產率在穩步提升。