柯以柔在2011年與經營日本料理店師傅郭宗坤結婚，陸續生下3名小孩，2018年時柯以柔指控老公郭宗坤偷吃並提起離婚訴訟，兩人官司糾纏4年多，今（14日）二審結果出爐，台灣高等法院仍判准離婚及精神慰撫金40萬元。
對於判決結果，柯以柔透過經紀人表示，「感謝司法，感謝法官讓我看見公理正義的存在！一二審訴訟已長達四年半時間，郭先生完全沒有扶養小孩，現在只盼他能放下，一起負起扶養孩子的責任，成為合作的父母，讓孩子們回歸平靜穩定的生活。」
柯以柔在2011年與經營日本料理店師傅郭宗坤結婚，陸續生下3名小孩，2018年時柯以柔指控老公郭宗坤偷吃並提起離婚訴訟，兩人官司糾纏4年多，今（14日）二審結果出爐，台灣高等法院仍判准離婚及精神慰撫金40萬元。
對於判決結果，柯以柔透過經紀人表示，「感謝司法，感謝法官讓我看見公理正義的存在！一二審訴訟已長達四年半時間，郭先生完全沒有扶養小孩，現在只盼他能放下，一起負起扶養孩子的責任，成為合作的父母，讓孩子們回歸平靜穩定的生活。」
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