台大校長管中閔已宣布不續任，遴選工作已陸續展開，校方預估於7月對外宣布校長候選人名單。而外界都好奇將會有哪些人員投入本屆校長遴選，近日則傳出台大電機系教授葉丙成已展開布局，並拜會各界重要人士，為投入校長遴選開始熱身。

葉丙成可說是台大明星級教授，自美返校任教後，大力推動「翻轉課堂」的創新教學，並打造遊戲性的學習系統「PaGamO」，曾獲得鴻海科技集團投資，連續多屆被選為台大優良教師，名氣響亮，更活絡於社群媒體平台。

不過，由於台大每次校長遴選都是風雨不斷，特別是上一回歷經「拔管事件」，政治力直接介入，事件最後淪為政治鬥爭，因此本次選舉過程是否能平靜順利，外界也都投以高度關注的眼光。

對於葉丙成有意參選台大校長的消息已傳出後，各家媒體都十分好奇他的說法。但據了解，葉丙成的態度十分低調，不願對外公開說明，本報記者嘗試透過電話與簡訊聯繫，皆「不讀不回」，目前未獲得回應。

台大一名教師表示，在校內確實有聽聞葉丙成想參與校長遴選的消息，不過目前僅止於聽說，有意投入選舉的教授，此時不願意對外表達參選意願是必然的，不過年輕老師想要參選校長是好事，代表台大校長遴選是社會大眾關心的議題，甚至也反映教師對學校有著向心力，「這個階段越多人越好，遴選委員起碼有比較多的候選人可以選，不要像成大沒人可挑！」