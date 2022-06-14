大陸外交部發言人汪文斌13日說，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，對此，民進黨立院黨團副書記長林楚茵今（14日）表示，台灣必須要自立自強，國防部、國安單位等都會密切注意維持台海安全。

民進黨立院黨團今舉行輿情時事記者會，媒體詢問台灣海峽問題。林楚茵指出，中國對於台灣從來沒有改口過，主張台灣是中國的一部分，無論在經濟行為或國防安全給予台灣不斷施壓，台灣必須要自立自強，國防部、國安單位等都會密切注意維持台海安全。

林楚茵說，國際間有國際法相關法規，面對台灣海峽安全，中國將台灣海峽視同為內海，國際上無法認同，也不會按照中國的遊戲規則，在世界地球村中有些事情不是靠自稱、自行宣布，就可以用其遊戲規則來運轉全世界，中國面對反霸凌、反霸凌，其所自稱的遊戲規則無法讓世界運轉。

此外，關於全球貿易反霸凌聯盟，林楚茵表示，WTO成立就是希望維護全球的貿易自由，避免關稅壁壘造成全球貿易的阻礙，透過多邊協議達成全球貿易自由化，若有些國家利用自己的人口紅利以及市場作為經濟拳頭，去霸凌其他國家，違反全球貿易自由化的共通原則，樂見在北約倡議中能夠成立反經濟霸凌的組織。

她說，台灣過去一直以來就是面臨中共強權，不只是國防、言語恫嚇等，如今經濟層面包含農漁產品等，對於台灣的經濟霸凌，中國所施展的經濟拳頭，全世界都看在眼裡；此外，烏俄戰爭所造成的經濟問題，必須共同面對，因此，對於反經濟霸凌的組織都樂觀其成。

副幹事長林靜儀表示，這段時候不僅只有台灣被貿易霸凌，另外還有澳洲、立陶宛也被中國貿易霸凌，愈來愈多的國家一起來倡議面對貿易霸凌，其他國家應該要聯合團結起來。