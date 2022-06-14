通膨升息等黑天鵝不少，台達電(2308)董事長海英俊表示，台達產品多是工業產品今年第2季及第3季都是不錯的，循著往年的趨勢，由於原物料價格漲勢緩和，對客戶漲價也陸續表現出來，希望毛利率逐季改善。

台達電今天舉行股東會，會後舉行線上記者會，海英俊表示，今年不可預料的事很多，像大陸封城等，不過封城對台達影響不大，目前缺料及封城問題已經緩解，6月可望延續5月動能，雖然黑天鵝很多，有些黑天鵝也很大，像通膨升息對消費性產品影響較大，不過台達產品大部分是B to B工業產品，儘管升息造成企業資金成本增加，投資會多做考慮，但對台達影響還好，現在看起來，第2季及第3季都是不錯的，預期將循著往年趨勢。

就各業務範疇來看，電動車及儲能市場快速發展，今年電動車零組件還是會較去年成長40%到50%以上，現在大家愈來愈體會使用替代能源不能沒有儲能，儲能、充電樁到微電網發展潛力很大，資料庫中心、5G通訊也會成長，今年上半年封城讓業務受到影響，更體認自動化的重要，過去因為疫情，樓宇自動化無法施工，歐美日陸續解封，業務也會不錯，至於PC/NB過去兩年異常好，現在是回到正常，至於被動元件在手機方面成長沒有過往好。

在毛利率方面，海英俊表示，目前原物料價格漲勢緩和，對客戶漲價也陸續表現出來，希望毛利率逐季改善。

為因應美國客戶需求，台達電投資約3500萬美元在美國德州購地，海英俊表示，地緣政治等因素考量，美國製造是必須地緣政治，台達在德州的點原來就有銷售據點，由於通訊機櫃及電動車零組件都很大很重，從亞洲或大陸運過去不划算，在當地設廠對車廠供應，從德州運去美國各地比亞洲及大陸運去容易很多，我們在全球都有擴產計畫，預計2023年資本支出與今年差不多。