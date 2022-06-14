永豐投信發行的永豐優息存股ETF（00907），5月24日於證交所掛牌上市，截至6月9日止，日均成交值約1.2億元，吸引散戶矚目。永豐投信指出，即將開始的除權息旺季，股價拉回後，個股股息殖利率拉高，更推升存股族的投資需求與吸引力。

永豐優息存股ETF今（14）日股價表現亮眼，10點過後股價急拉翻紅，至近午盤約11點半時，股價來到15元，上漲0.08元、漲幅約0.5％。

永豐優息存股ETF追蹤台灣指數公司「特選臺灣優選入息存股指數」，聚焦穩定配息與具備存股概念之優質金融、傳產類股，指數選取與景氣循環民生必需相關產業，經流動性條件篩選後，依市值、每股盈餘、配發股利等條件，精選30檔成份股，作為存股概念標的。

依台灣指數公司資料顯示，4月底，00907的成份股中，約有63％為金融股，其餘37％為景氣循環傳產股等，指數過去5年平均股息殖利率約5％。

永豐投信表示，從過去資料顯示，每遇有重大突發事件結束後，全球金融市場即回復基本面與成長趨勢，而對於台股大盤走勢與不同產業別也帶來不同影響程度與後續修復力差異，金融與傳產類股因波動低、獲利穩、殖利率高，空頭修復能力也相對優異。

本波股價大幅修正後，正是存股族布局抗震耐通膨、股息穩、獲利穩健標的之時機，永豐優息存股ETF（配息來源可能為收益平準金）布局金融、原物料、民生必需類股，雙月配息設計，為投資人創造更有彈性的金流規畫。