加密貨幣價格急速滑落，比特幣（Bitcoin）一日內一度大跌超過18％，曾跌破2.1萬美元水平，續創下2020年12月以來最低位，本季已跌超過五成。根據計算，Tesla或因比特幣下跌而導致虧損達5億美元，即約2021年一成盈利，又相當於9,551部美國版Model Y LR。

比特幣14日上午11：35報22,161.9美元，24小時內跌逾13％。

Tesla在2021年首季表示購入等值15億美元的比特幣，即4.32萬顆比特幣，平均買入價約為3.47萬美元。他又於當季賣出4,800顆比特幣，套現2.72億美元，之後便沒有賣出。按最新的今年3月底至的季報，公司持有市值為12.6億美元。

不過，按目前Tesla持有所剩餘的約3.8萬顆比特幣，並以比特幣現處2.1萬美元計算，料每顆比特幣虧1.37萬元，即虧損達5.2億美元，並達2021年全年盈利55億美元的10％，又相當於9,551部美國版Model Y LR（車價以54,440美元計算）。