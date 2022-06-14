台灣石斑魚有9成銷陸，如今面臨大陸海關總署無預警禁止輸入，養殖戶苦不堪言，有媒體質疑蔡政府執政6年，卻還將雞蛋放在同一個籃子，對此，綠營屏東縣長參選人周春米稱，她相信危機就是轉機，鳳梨撐過來了，石斑魚也可以。

周春米14日上廣播節目被問及石斑魚議題，主持人稱，屏東是養殖石斑大縣，此次大陸無預警禁台灣石斑魚，想必對屏東的養殖產業造成很大衝擊，而根據農委會數據顯示，2021年石斑魚有9成銷陸，蔡政府執政至今6年，為什麼還是把雞蛋放在同一個籃子，且早就有陸禁台農產品的前車之鑑了。

對此，周春米說，屏縣府早有因應方式，近年不僅將外銷市場分散到其他國家，也積極加強冷鏈系統，讓漁獲大出時可急速冷凍處理，以冷藏加工分裝等步驟慢慢銷售，且也針對小家庭開發小型真空包裝，縣府推廣屏東好禮時都有在送，這次也在農委會的協助下將在枋寮建設大型冷凍加工廠，這些都是政府的積極作為。

周春米相信「危機就是轉機」，她說，屏東的農業都是走在前面，縣府也一直都在做準備，去年鳳梨也是無預警被大陸禁輸入，但也因拓展其他外銷市場有成，去年鳳梨的價格很好，今年銷到日本的量也增多，且除農委會支持縣府建設更大的加工場外，不少私人也在做，她認為鳳梨可以度過危機，石斑魚也可以。

主持人又問，台灣向世界控訴大陸違反國際慣例一事，似乎被已獨不回，對此，周春米說，台灣在國際上的形勢本來就很辛苦，但我們是理直氣壯的一方、也是被侵害的一方，我們無法掌握國際社會能否為我們發聲，但我們還是要講出來，她認為事在人為，只有台灣愈被看見，才能讓更多人看到台灣的存在，而我們一樣努力把危機化為轉機。