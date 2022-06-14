警友站於警察節前夕，贈送反光背心襯套及手機支架，以利警察值勤。（警方提供）

為體恤員警辛勞、提振員警士氣，台中市豐原警分局豐原派出所警友站於警察節前夕，贈送反光背心襯套42件及手機支架25個，利於員警執行治安勤務時，提升執勤效率、機動及安全性，深獲員警好評，員警們特別拍攝影片致謝。

豐原派出所長許志弘表示，員警晝夜在外出勤，常藉由行動載具M-Police盤查人車以利即時查詢治安資訊，但使用時常忽略自身安全，恐有危害疑慮。

為提升安全警覺及夜間明亮度，與豐原警友站站長張耿熏商談裝設「手機支架」及「反光背心襯套」，以利提升執勤安全，降低行動裝置於車陣中滑鐵盧的機率，於第一時間安穩接收派遣案件，減去手持接報的危險性，及增加夜間執勤明亮度，此舉獲得同仁熱烈迴響，並感謝警友站全力支持與關照，特拍攝影片回饋致謝。

豐原警友站長張耿熏指出，盼藉由執勤裝備的提升，使每位員警堅守崗位維護治安及人民福祉的同時能保護自身安全，員警的辛勞無庸置疑，特此致上高度的肯定及慰勉。