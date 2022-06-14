「穩就業」是中國今年經濟政策的重點之一。中國國家主席習近平日前視察四川時關心就業，並批評一些學校為求高就業率，弄虛作假。

另安徽合肥則祭政策促就業，要在全市4000多個社區招聘大學畢業生擔任「小管家」。

中國今年有破紀錄的1076萬應屆大學畢業生，但在COVID-19防疫封控，和俄烏戰爭因素影響下，經濟下行壓力大。4月的全國城鎮失業率達6.1%，顯示中國面臨巨大的就業壓力。

習近平8日赴四川視察時，也到當地的宜賓學院關心就業問題。

官媒新華社日前發布特稿「習近平總書記考察四川紀實」提到，習近平在視察該校時表示，就業數據要扎實反映真實情況，「有些學校為了追求高就業率，弄虛作假，搞『拉郎配』（不顧意願的強制媒合），簽了再說」，他強調「不能糊弄上級部門，更不能糊弄學生」。

他又寄語畢業生，表示一夜暴富、一夜成名不現實，大學生就業要懷著平實的心，綜合考慮自身條件和社會需求，防止「高不成、低不就」。

中國各地也出招促進大學畢業生就業。澎湃新聞報導，安徽省會合肥市近日在防疫指揮部會議中討論保就業，會中提到，正規劃每個小區（社區）招聘一名大學畢業生，擔任「小管家」，滿足大學生就業需求，也提升超過4000個社區的治理水準。

中共中央政治局4月29日會議指示要穩定和擴大就業。中國國務院之後也印發通知，為創業的大學畢業生祭出補貼，並針對提供畢業生就業的中小微企業，實施補貼、減稅降費等優惠。上海的國企今年將有超過半數的職位，針對當地的大學畢業生招聘。（編輯：唐佩君）1110614