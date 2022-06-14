針對俄羅斯官員表示，中國領導人習近平提出的「中國台灣」問題，不是可以拿來討價還價的議題。外交部今天表達嚴正抗議，並對此漠視事實、曲意貶損中華民國台灣國家主權的不實表述予以嚴厲譴責。

主責俄羅斯內政與烏克蘭被占領區事務的俄羅斯總統府第一副首長基里延科（Sergey Kiriyenko）在一篇向烏克蘭被占領區民眾喊話的文章中表示，中國領導人習近平提出的「中國台灣」（Chinese Taiwan）問題，不是可以拿來討價還價的議題。

對此，外交部表達嚴正抗議。外交部發言人歐江安今天在例行記者會中重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民。

她說，中國持續在國際間散播「台灣屬於中國」的虛構說法，並以軍機航艦等武力展示恫嚇我國，不僅加深台灣人民的反感，也讓美國、日本及歐盟等理念相近的民主國家警覺中國對區域乃至全球和平的威脅，紛紛表達對台海局勢的高度關切。

面對中國大陸的威脅，歐江安強調，台灣的民主自由、人權法治是對抗中國最重要的資產之一，我國政府深盼民主國家持續強化對台灣的支持，我國將續與理念相近國家合作，堅守及捍衛民主自由的共同價值，遏止俄中威權合流對全球民主與和平的戕害。