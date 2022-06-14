持修在全新視覺照中，化身寶藏男孩 從驚喜箱中一躍而出。（野聲音娛樂提供）

持修在全新視覺照中，化身寶藏男孩 從驚喜箱中一躍而出。（野聲音娛樂提供）

持修推出第二張全創作專輯《！！！！》，更宣告將於7月16日開唱。在全新視覺照中，持修化身寶藏男孩，從驚喜箱中一躍而出，拍攝當天持修一到現場，工作人員驚呼：「持修瘦了！」原來他從5月中就默默展開瘦身計劃，首要是調整作息時間，經常「日出而息」的他，自動自發地在午夜12點、有時甚至晚上10點前就寢，再來是傍晚約家人去河濱或操場走路運動，這兩項對於超級夜貓子，以及害怕流汗的持修來說，是非常突破性的大改變，也讓人更加期他的專場，持修以其獨有的風格表示： 「來了就知道！真滴讚！」

持修這次首度和新銳插畫家LAZY BUG以及攝影師Puzzleman合作，將想像中的持修，以及持修喜歡的東西都畫在驚喜箱上，持修大喊：「太酷、太喜歡啦!」驚喜箱也會移動到演出現場做為裝置藝術，供歌迷朋友拍照打卡留念，持修表示自己很常收到驚喜箱，甚至有粉絲自製扭蛋機、洞洞樂，每次收到他不但又驚又喜，也會跟家人一起玩，很感動歌迷朋友們的用心。

而距離上次專場演出已一年多，持修除了個唱，也沒忘記大家敲碗的周邊商品，將陸續公開驚喜箱內到底藏了哪些寶藏。此外，除了先前排定的工作，他也已經開始閉關，埋頭於音樂創作中，專場的歌曲有部份將會重新編曲呈現，常常靈感神來一筆的他，演出當天突然來個彩蛋也是不意外的喔，持修《！！！！》演唱會將於本月19日中午12點拓元售票系統開賣。