凱旋機車駕訓班課程場地，教練會模擬道路上狀況，以實際路況向學員教授，教導用路安全，降低機車事故。（崔正綱攝）

高雄市政府和高雄市區監理所今日上午於共同舉辦「騎車上駕訓 安全不靠運」機車駕訓班宣導活動。課程內容為教育考照需求市民了解道路上實際情況，達到降低機車事故發生率。課程費用2800元到3700元，政府補助1300元，降低學費負擔，鼓勵市民前來上課。

高雄市監理所2019年開始推動機車駕訓班，目前已在左營大新、鳳山大發，前鎮凱旋近日開辦。未來預計開辦小港南昌、楠梓加昌。4小時學科、6小時術科課程，教練會模擬道路上狀況，以實際路況向學員教授，教導用路安全，降低機車事故。

高市府更加碼提供20萬元機車受訓補助，讓更多的市民都能夠參加完整機車駕駛訓練考取駕照。

高雄市副市長林欽榮到場致詞表示，高雄市機車造成A1事故比例佔60％，其中18至24歲佔20％。高雄市機車持有率為全國之冠，更顯示機車安全駕駛及訓練的重要。

高雄監理所長劉育麟表示，根據交通部公路總局統計，機車肇事原因為「未依規定讓車」、「轉彎不當」、「未保持安全距離、間隔」、「違反標誌、標線、號誌管制」等交通安全觀念問題。參加報考機車駕駛執照若能接受完整機車駕駛訓練，能夠降低違規風險32％，降低肇事風險20％，確實地培養機車駕駛人遵守交通規則及正確駕駛習慣，並養成防禦駕駛及責任駕駛之觀念，有效降低機車騎士之傷亡。

劉育麟接著說，交通部推廣機車駕訓提供學費補助，只要民眾參加機車駕訓班訓練後考取駕照，每人可補助訓練費1300元，交通部公路總局與光陽機車贊助共有1200名訓練名額，期許透過完整機車駕駛訓練考取駕照，共同提升高雄市道路交通安全品質，創造良好用路環境。