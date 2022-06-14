台中陳姓女子家中1歲男童突然熱痙攣，她等不及救護車抵達，心急如焚到大雅警分局馬岡派出所求援，員警立刻駕駛警車開道，護送趕往中國附醫救治，原本需25餘分鐘車程，短短15分鐘內趕到，家屬對員警熱心協助感激不已。

大雅警分局指出，11日10時許，28歲陳姓女子到馬岡派出所求援，焦急表示「警察先生！我小孩熱痙攣，可以幫忙一下嗎？」巡佐陳永清、警員王嘉駿聽聞後，立即駕駛警車，開啟警示燈、鳴放警報，於前方警示開道，火速護送陳女一家人趕往中國附醫。

由於警車開道，原本需25餘分鐘車程，短短15分鐘內趕到，家屬對於員警的熱心協助感激不已，表示若非員警即時協助開道，不知道要拖到何時才能順利救醫。

馬岡派出所長林武傑呼籲，民眾如遇疾病救護案件，可優先叫救護車，除了能初步得到合適的救護，也可把握黃金搶救時間，也提醒用路人，路上如聽到救護車或警車鳴笛聲，應注意鳴笛車輛行駛來向。