受美國高通膨數據、與加速升息疑慮影響，台股14日上午開盤再出現急殺，金融股受惠殖利率保護，吸引資金挹注率先止穩反彈，含金量高的ETF，如永豐優息存股（00907）、元大金融（0055）等，為盤中僅見紅盤的台股ETF。

美國及台灣的通膨壓力持續攀升，聯準會與台灣央行本周利率會議等，在高通膨壓力下，永豐優息存股（00907）ETF經理人張怡琳指出，市場的升息預期高，升息引導利差擴大，可望挹注金融股獲利，並提振金融股行情。

永豐投信指出，7、8月份不少金融股即將展開除權息，投資人參與金融股追息行情可期，加上不少存股族也喜好以除權息後股價較低的時機進行年度存股配置，研判金融股第三季行情樂觀，也是投資人近期可留意的配置焦點。

美國財政部長葉倫在上周參與參議院金融委員會作證時表示，美國正遭逢宏觀經濟挑戰，如高通膨等，各國央行收緊貨幣政策，已對經濟增長出現威脅，若貨幣政策能帶動通膨放緩，投資信心回穩，將有利於下半年全球經濟的回穩走勢。

台灣主計處上周公佈5月消費者物價(CPI)年增率達3.39％，連續3個月高於3％，同時是2012年9月以來新高，國際油價、蔬果食物、家用品及租金等，皆見上漲，通膨壓力居高不下，近期官方啟動穩定物價措施，公用事業凍漲等，協助廠商降低成本負擔，不過國際油價與農產食品仍偏高，加上本土疫情仍在高峰期等，物價壓力持續。