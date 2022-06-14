去年營收88.42億元、每股稅後盈餘4元的泰銘（9927），14日召開股東常會，通過配發現金股息4.5元，由於今年前5月鉛錠價格持穩在高檔，上半年營收良好，不過，6月中旬美國Fed升息連動美元走強、非鐵金屬走弱的變化，將成關注焦點。

泰銘2021年營收88.42億元，年增3.58％，每股稅後盈餘4元，比2020年的1.68元，大增138.10％，泰銘14日召開股東常會，通過配發現金股息4.5元。

泰銘發言人童新沅14日表示，英國倫敦金屬交易所LME的鉛錠價格，13日大約來到每噸2102美元，這是從2400美元回檔之後，仍然處於2100美元到2200美元的盤整區。

他說，如果鉛錠價格不要越盤越低，泰銘營運將不會有太大影響，因此，在美國通膨壓力加大之後，美國Fed今年6月的升息幅度，將牽動美元走強、非鐵金屬走弱的變化，將是關注焦點，如果美國升息力道過大，恐將傷害經濟成長。

童新沅表示，泰銘的營運迄今尚無明顯變化，由於供給與需求穩定，下游客戶採購、提貨，尚無變化。

泰銘今年第一季每股稅後盈餘1.29元，累計至今年5月營收42.47億元，比去年同期的35.84億元，年增18.48％。