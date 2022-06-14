中央流行疫情指揮中心今（14日）證實，繼指揮官陳時中之後，發言人莊人祥、社區防疫組組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝等3人，快篩呈現陽性，消息經轉發至社群平台Ptt後，再度引起鄉民熱議，且幾乎一面倒酸「要去助選了」，另有少數人則表達關心與祝福。

依指揮中心公布，莊人祥、薛瑞元與王必勝，已安排遠端看診後採居家照護。依指揮中心說明，薛瑞元無症狀；王必勝有鼻塞、喉嚨痛現象；莊人祥則是喉嚨癢、咳嗽、發冷。

由於先前曾傳出指揮中心將於6月收攤、陳時中因此被質疑將投入選舉，雖他已否認，但今日上述3人確診消息轉發至Ptt後，討論人數又呈現上千人討論的「紅爆」，且多半是酸言酸語。不少人酸「這個是準備關閉指揮中心的前戲嗎？」、「類北市競選團隊群體確診！？」、「果然是按照劇本，關指揮中心，全力拚選舉」，但也有鄉民留言表示「辛苦了，早日康復」、「還是祝他們早日恢復健康啦」、「終有一天會確診的，只能大家說辛苦啦」。