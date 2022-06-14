耿鼎(1524)上午舉行股東會，董事全面改選，董事長李茂源續任。耿鼎指出，AM市場需求回溫，加上船運狀況改善，今年審慎樂觀，營運有望優於去年，但貨櫃船運仍是不確定因素。

耿鼎去年以來，受惠於AM市場需求回溫，表現持續成長，今年除2月份外，單月都維持5億元營收表現，已回到疫情前的水準。公司近年也持續強化歐洲市場，客戶地區營收佔比來看，北美市場占比6成，歐洲約2成。大陸是近年來著墨重重點，耿鼎在大陸的鈑金件認證數也居於前段班，有望增添動能。

公司今年第一季每股盈餘0.35元，已逼近去年全年的0.38元，去年盈餘配發現金股息0.3元已經在4月14日除息。公司指出，今年因全球景氣面臨新冠肺炎、供應鏈供給及地緣正衝突等不確定性，經濟成長及景氣復甦力道有待觀察，但過去數年汽車保有量維持較高水準，汽車售後維修市場平均年齡會進一步增加，帶動AM需求攀升，未來對AM件使用率也會更高，對今年審慎樂觀。