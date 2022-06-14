張晨光與陳美鳳等在場演員開心大合影。（民視提供）

張晨光、陳美鳳是粉絲心目中的經典螢幕情侶。（民視提供）

張晨光、陳美鳳是粉絲心目中的經典螢幕情侶。（民視提供）

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳近日回歸民視《黃金歲月》劇組，昨晚（13日）她進棚拍攝，「老情人」張晨光突然現身探班，讓她第一時間超興奮上前擁抱，事後也在臉書寫下：「鳳鳳的最愛來探班惹～你們想不到，鳳鳳也沒想到，有被嚇到但超開心，收工！」並附上影片，影片中的陳美鳳開心上前相擁大喊：「你什麼時候回來的！」寒暄時陳美鳳還幫剛從大陸回來的張晨光說：「他隔離結束了！」

陳美鳳當年因拍《夜市人生》和張晨光拍出好交情， 65歲的張晨光去年在大陸參與直播賣酒，遭酸民攻擊質疑「為什麼不去拍戲要來賣貨」，還說他賣假酒，甚至酸他「晚節不保」，讓他一度委屈激動落淚，當時陳美鳳曾公開替他加油打氣，而他返台一結束隔離便前往探班，兩人好交情可見一斑。

當天劇組正在拍攝《黃金歲月》的「歐巴F4」洪都拉斯、蘇炳憲、龍天翔、胡鴻達合體，眾人要幫勇哥(龍天翔飾)跟美惠(葉歡飾)當和事佬，結果達哥（洪都拉斯）盲腸炎發作住院，進而發現以前一件更大的祕密；拍到一半，洪都拉斯突然問陳美鳳「那個在拋媚眼的人是誰」，陳美鳳說因為燈光的關係看不清楚不知道耶，突然洪都拉斯再一看驚呼「是大明星江一官啦」，原來是張晨光驚喜探陳美鳳的班，全場嗨翻、尖叫聲此起彼落，最後見到老朋友的導播也很興奮，現場直接停機10分鐘，讓大家先開心合照。

陳美鳳當年因拍《夜市人生》和張晨光拍出好交情，她表示，一看到張晨光，她先是驚嚇然後興奮到飛奔上前擁抱，因為疫情已許久不見，見到老友心情特別好。張晨光也說這是民視搬到林口後，第一次來棚裡，覺得好新奇，陳美鳳幫他解釋因為以前的民視8點檔都是在汐止棚拍戲。超開心的她事後在社群發張晨光驚喜現身的影片，粉絲也狂喜留言「想看兩人合體演出」、「大明星遇上巨星」、「兩位是夢幻組合」。

洪都拉斯表示疫情嚴峻，各行各業都有受到影響，他最有感覺就是荷包縮水，所以能有演出工作，是非常幸福的一件事情。尤其這一次進棚再看到張晨光真的很開心，本來想問他要不要加入「歐巴F4」變成「歐巴F5」，但又怕「歐巴F4」不夠紅，只好先合影紀念，再請陳美鳳去邀請。龍天翔也表示很開心進棚拍攝看到許久不見的張晨光，以往兩人曾在中視合作，昨晚大家也用熱烈的掌聲歡迎他探班，現場氣氛超HIGH，大家都很開心。

演出傅子純跟苗真的爸爸蘇炳憲確診後康復回歸，他表示自己修復得很好，解除隔離後就開始慢慢增強運動，因為要趕快把身體調養好，才能繼續重回工作上崗位，現在他的運動量也增加回到以往，可以階梯運動一次登10樓來回。

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