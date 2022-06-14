北京愛奇藝公司在台設立歐銻銻娛樂、斯翠明公司，未經主管機關經濟部投資審議委員會許可，違法在台從事業務活動，歐銻銻公司高級副總裁楊鳴、歐銻銻公司負責人范立達、財務主管趙善真被控違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，士林地檢署14日偵結起訴，並沒收3人5年以來，台幣千萬的薪資。

起訴指出，2015年10月8日，北京愛奇藝科技公司指示歐銻銻公司，在台北市內湖基湖路作為營業據點，指示歐銻銻公司營運方向、員工獎懲，均由北京愛奇藝科技公司核可。並發送美國上市的愛奇藝ADR股份，楊等3人任職期間，遵循愛奇藝指示，在台實際進行北京愛奇藝業務活動。

歐銻銻公司的資金，由北京愛奇藝分5次共匯入美金57萬414元到楊的帳戶，楊分別在於2017年3月起，分3次匯款美金31萬4264元到范的名下帳戶，范2017年5月23日提領台幣950萬現金，存入歐銻銻帳戶，並在隔月1日辦理現金增資，將公司資本額從原本50萬提高為1000萬元，調查局懷疑來源，進而查核。

北京愛奇藝科技公司為了解決疑慮，切斷與歐銻銻公司關係，2020年4月16日指示楊等3人成立歐銻銻二，繼續進行愛奇藝影音平台業務，同年6月15日成立「斯翠明」公司，由趙擔任負責人。轉任斯翠明公司員工證稱，如有製作戲劇，先愛奇藝海外部門的楊審核，最後轉給愛奇藝。

檢調查出，北京愛奇藝科技公司副總裁兼法務長寄信給楊，「為避免歐銻銻公司資本來源之類似爭議，決定成立歐銻銻二」即斯翠明公司。而內部文件，薪資表上職員列為「台灣站」，歐銻銻公司製作的影音作品，權利屬於北京愛奇藝公司。而且員工開立美國帳戶，直接受讓美國愛奇藝公司在美國那斯拿克上市的股票。

另外，北京愛奇藝科技公司執行長寄送給楊的電子郵件，稱「保留4個人頭在台之外，內容獲取團隊在台灣不在加人，人頭用在其他地區，年底前內容營運等部門，縮減到16人，廣告銷售部縮減到5人」。證明愛奇藝對於2公司具有實際控制力。

起訴書指出，香港商奇藝香港有限公司在台辦事處負責人、歐銻銻公司高級副總裁楊鳴，2015年起到2020年薪資1740萬9232元，歐銻銻公司負責人范立達薪資1398萬4704元、歐銻銻公司財務主管趙善真，薪資1114萬2042元，行為人從事違法業務獲取的報酬，應宣告沒收。