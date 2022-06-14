民眾黨立院黨團今（14日）舉行「解決高教退場亂象，公私校應同步減招」記者會。（葉書宏攝）

民眾黨立院黨團今（14日）舉行「解決高教退場亂象，公私校應同步減招」記者會，幹事長張其祿批評「邁向頂尖大學計畫」造成高教M型化，因少子化10年後全台僅5、6所大型私校能生存，要求教育部平衡公私校資源、同步減招以利優質私校存續，並確切落實退場條例。

張其祿指出，私校停辦雙軌進行，形同架空退場條例的功能與強制性，私校董事會可以考量自身利益，在未正式列入專案輔導學校前，依私校法辦理退場、清算校產，嚴重影響教師與學生權益。

他認為，教育部應明確將退場條例定位為特別法，優先適用，才能保障師生權益，也確保退場學校校產的公共性。2005年到2017年政府投入2期耗資千億的「邁向頂尖大學計畫」，最後造成高教M型化、各校輕教學、重研究等弊端。隨後又在2018年推動5年836億「高教深耕計畫」，33所公立大學平均每年獲得一半以上深耕計畫資源，台、清、交、成4所大學每年經費占總額33％，高教M型化依然無解。

張其祿直言，依據國家發展委員會推估，2021至2030年大學學齡人口預估減少26萬人，若國立大學招生員額不變、家長及學生先公立後私立想法不改，10年後恐怕只有2.4萬人會選讀私立大學，全台僅5、6所大型私校能生存。

前國立台北商業大學校長張瑞雄表示，政府應改變思維，制定更合宜的大學管理辦法，更合宜的大學教師法，此外，現在大學的管制還是太多，系所的關閉和成立，要招多少學生，要收多少學費，教授證書的頒發，學則的訂定，人事會計制度的束縛等等，有太多太多的東西都需要教育部同意，大學辦學彈性不多，時效不夠，難以應付多變的環境，競爭力也跟著消失。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝指出，呼籲召開高教國是會議、制定總體高教發展藍圖。私校工會支持任何有助於突破高教困境的方案，包括公私校同步減招、發給私大學生每學期2.5萬元教育券，以及建立學費彈性調整機制等。

台北市議員參選人張幸松表示，私校退場條例三讀通過前，立委們早已呼籲教育部應提前擬定配套措施，處理師生安置、剩餘資源和財務等問題；輔導公、私立學校資源的分配調整等等，如今私校退場仍問題叢生。

張幸松說，若私校真裁撤或合併，教育部應提出明確保障在地學生及老師就學、就業的配套，協助學生及老師轉校，必須重新適應新的校園環境，對他們來說也是一種考驗，教育部應提出具體規畫。

台北市議員參選人楊寶楨直言，照理講教育部和國發會早就該觀察到台灣出生率的下降趨勢，提前知道未來學生來源會逐年減少，採取因應措施，而非讓專科紛紛改制大學或是允許新大學成立之後，再來讓學校自己選擇主動退場或是被迫退場。

楊寶楨說，即便是沒有退場的私校，少子化也已影響到周邊商圈和租屋市場的發展。例如信義區的台北醫學大學，因為學生變少，導致吳興商圈的餐廳和飲料店沒有了以往大排長龍的榮景，再加上新冠疫情嚴峻，生意變得更差，而周邊租房的學生變少，連帶著空屋率也提高。