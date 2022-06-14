蕭易恩IAN99《社畜三部曲》為上班族發聲（ONELEADER提供)

蕭易恩IAN99《社畜三部曲》為上班族發聲（ONELEADER提供)

蕭易恩IAN99將於明（15日）推出首張數位EP《社畜三部曲》，第三部曲《兩平米》創作背景有洋蔥，是去年農曆年後、三級警戒之前，在北京打拼的他，得知父親生病，立刻收拾行囊飛回台灣想就近照顧父親，「這首歌就是在隔離14天時所寫的，那時獨自一人在奶奶家隔離，很想趕緊出關去探望爸爸！」後來父親病情大有起色，讓蕭易恩IAN99也鬆了一口氣。

蕭易恩IAN99首作《社畜三部曲》在上班族間走紅，紛紛讚他是「社畜代言人」，唱片公司也聽見上班族心聲，特別企劃舉辦「蕭易恩IAN99 說出打工人心聲」快閃音樂會大募集，公司行號只要你敢，蕭易恩IAN99就專件前往辦公室快閃，舉辦迷你音樂會，把你的心聲唱給老闆聽，意者請私訊「萬立達娛樂」粉專。

有「怪咖舞棍」之稱的新人蕭易恩IAN99，為了音樂和街舞，從建中和台大土木工程系肄業，堅持走自己的路。繼首部曲《週末套餐》唱出社畜不想加班、不想被工作綁架的市井心聲，二部曲《月光光心慌慌》探討新鮮人薪資不高、不到月底就兩袖清風成「月光族」！三部曲《兩平米》則歌頌壓力山大的生活包袱下，愛情是新鮮人僅有的小確幸。

雖然《兩平米》是首甜蜜的情歌，但蕭易恩IAN99在創作此曲時，正掛念著父親的病情，在長達14天的居家隔離中，時時致電關心爸爸的狀況，而蕭易恩IAN99也陪父親走完療程，孝感動天，爸爸後來回到家中靜養，讓蕭易恩IAN99暫時放下心中一塊大石。

有趣的是，在14天居家隔離中，蕭易恩IAN99寫下《兩平米》等多首歌曲，他也自爆在居隔時，體驗了人生第一次煮水餃，問他給自己打幾分？他說尚稱滿意，但印象深刻的是，家中的醬油用完了，讓他大傻眼，他也只能隨遇而安，大啖白元寶。