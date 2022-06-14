後媽家因應疫情誕生「幸福一整天宅配箱」。（後媽家提供）

後媽家「夏威夷豆香草牛軋糖」。（後媽家提供）

蛋黃酥市場又添生力軍！在烘焙教室界以強棒師資聞名的「Amber手造烘培分享學習所」創辦人Amber倪淑敏學而優則教，更在去年12月底成立「後媽家Home Mom Bakery」新品牌，以小批量、手工甜點持續累積能量，今年5月全品項全面上市。

近年蛋黃酥風靡全台，烘焙名師們競相在這60克大小的球體中，重新定義這款台式糕餅。Amber的蛋黃酥首重酥皮，她選用日本鳥越豎琴低筋麵粉搭配荷蘭與法國無水奶油，創造濃郁奶香和完美開酥效果。Amber分享研究多年的製作手法：「援引蛋糕和麵包的湯種概念，麵團經熱燙並以冷藏奶油取代常溫奶油，酥皮做好後要經冷藏鬆弛，讓層酥更明顯。」

內餡則以顆粒紅豆和奶油紅豆餡調和，搭配屏東醃漬足日的鹹鴨蛋黃，做成奶油紅豆蛋黃酥；或者豆餡再加入棗泥調和成棗泥紅豆餡，製成另一款更具辨識度的棗泥紅豆蛋黃酥。長方形的鳳檸酥同樣也在餅皮上加以改良，獨特原物料比例烘烤後口感宛如法式甜酥餅，增添其中的西西里檸檬醬，更讓餅皮酥香不膩。

Amber拿手的牛軋糖更讓業界烘焙名師讚不絕口，堂本麵包店主廚陳撫洸說：「後媽大人的牛軋糖除了捨得用料，煮糖溫度和攪打時間都控制得宜。我最愛焦糖肉桂口味，每次碰面都會跟她討糖吃。」

因應疫情期間居家存糧需求而誕生的「幸福一整天宅配箱」，內容包括低溫發酵製成的天然酵母生吐司、野莓草莓果醬、清華桂與義大利石磨麵粉製成的天然酵母肉桂捲、煙燻桂圓貝果、那瑪夏有機玫瑰貝果、大武山人道飼養動福蛋可麗露，與棗泥紅豆蛋黃酥、奶油紅豆蛋黃酥等多款後媽精選烘焙，即日起開放訂購。