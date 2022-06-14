一名南部林姓男大生，與同校3名社團同學喝酒聚餐，事後大夥酒後借住其中一位女同學A女租屋處過夜，未料林男卻裝醉，自行到A女房間裝睡，趁隙對A女性侵，但女方事後不敢告訴外人，直到發現自己懷孕才報警提告，但林男卻回「我有停下來，我真的做了蠢事」，依強制性交罪判刑4年8月。女方事後對他求償200萬元，林男全數同意女方請求，高雄地方法院最後判林要賠償200萬元。

根據判決書記在，男大生與A女同為社團成員，在109年6月，參加社團聚餐活動後，因同社團4名成員大家都喝酒，但事後結束時，因住處較遠，於是大夥一起借助在A女住處。

但林姓男大生到了女方住處後，大家繼續飲酒至格日凌晨3 時許，準備就寢時，林男竟未依照先前大家說好要住的房間，擅自進入A女臥房，並將臥房門上鎖，直接壓在A女身上，嚇得A女因此驚叫「不要鬧了」。

同學聽見腳喊聲，立刻前往關切，但林男假裝睡覺，同學叫林男到別處去睡，但林裝醉死不願離開，其餘同學真的以為林男真的醉倒，於是離去。未料林男卻露出猙獰面目，強行將A女性侵得逞。

A女事後不敢報警，但卻因因生理期延遲就醫檢查，竟發現自己懷孕。立刻於翌日傳送訊息告知林男「我懷孕了」，林男雖然一開始回覆「怎麼可能」、「我有停下來，才剛開始不是嗎」、「我發現你是真的不要時我就停了」。但A女回覆傳送「但的確有發生不是嗎」。

事後A女又傳送「你不該這樣」，林男則回覆「真的做了蠢事，對不起」、「我 剛剛也一直想對不起」、「我真的心理很過意不去也睡不好，那天喝多了真的很抱歉，這兩三天心理一直很難受，如果讓你不舒服真的真的很抱歉，希望這 件事可以沒有發生」等內容，事後向警方報案提告。

法官審理後，認為被告回訊內容，足以認定林男坦承自己有造成對方懷孕的事實，一再道歉請求原諒，法官認定性侵成立判刑4年8月，目前鄰男提出上訴。民事部分，女社友強調自己吃藥墮胎後還需求助身心科，向林男求償200萬元精神撫慰金，林男同意賠償，全案仍可上訴。