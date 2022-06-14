半導體及自動化設備廠京鼎(3413)受中國大陸封城影響，2022年第二季成長動能暫歇，隨著營運出貨在逐步解封下重返正軌，公司維持今年展望不變。法人預期，京鼎上半年營運仍可優於去年同期，下半年有望逐季成長，全年營運持續創高可期。

中國大陸疫情升溫，上海、昆山等地3月底起陸續封控防疫，在當地設廠的京鼎雖可維持封閉式生產，惟受物流及供應鏈不順影響生產下，2022年4月營收降至近14月低點。不過，在封控措施逐步鬆綁下，5月營收已重返成長軌道。

京鼎2022年5月自結合併營收10.21億元，月增17.8％、年增2.58％，改寫同期新高。累計前5月合併營收52.99億元，年增12.08％，續創同期新高。法人認為，京鼎6月已加緊出貨追回，預期第二季營收、獲利將較首季下滑，但上半年營運仍可望優於去年同期。

京鼎過去承接大客戶化學氣相沉積（CVD）製程設備模組、蝕刻製程與機械研磨製程代工訂單，近年進一步跨入物理氣相沉積（PVD）、原子層沉積（ALD）設備模組代工及備品。首季ALD、PVD兩大業務營收年增達6成、占比達15％。

展望後市，京鼎訂單需求持續暢旺，對今年營運展望維持樂觀，對營收維持雙位數成長預期不變。因應訂單需求暢旺，公司持續於兩岸擴產，中國大陸廠區今年新產能陸續開出，台灣建置中的竹南二廠預計第三季啟用、第四季量產，預估最快2～3年即可達滿載。

不過，疫情造成的供應鏈問題持續，導致設備交期延長，仍是影響京鼎新產能開出時程的關鍵因素。法人指出，京鼎目前訂單能見度已達年底，需求能見度最長達10～12個月，因此除了持續擴產因應，亦透過部份外包方式加快出貨速度。

法人認為，雖然仍有疫情不確定性，京鼎第三季營收有望持續回升，恢復至去年第四季至今年首季水準、有機會改寫新高，第四季在新產能開出下有望續揚，全年營收雙位數成長創高無虞、力拚達2成，需視新產能拉升狀況而定。