繼中國大陸以檢疫為由先後禁止我國鳳梨、蓮霧及釋迦銷陸後，近日再以藥物殘留為由全面禁止我石斑魚輸入。專家指出，如果對岸要玩真的，就會像之前的芒果一樣採取扣檢方式，所以變得沒人敢做芒果，這些都是典型的非貿易關稅障礙，「這些都是合法手段，但確實會讓台灣難看」。

中華農企發展協會副秘書長林裕紘表示，從去年鳳梨到今年的石斑魚，大陸對台採取的都是非貿易關稅障礙，國際上主要的非關稅貿易障礙就是針對生鮮農產品的檢疫，以及以食安的名義把關。

舉例來說，台灣的月餅進不了歐洲，因為台灣鴨蛋尚未通過歐盟認可，所以歐盟未開放台灣含鴨蛋相關食品輸入，這些都是非關稅貿易障礙，雖然沒有片面禁止輸入，但在檢疫和認證上卻「不允許」輸入。

2017年中國大陸國家質量監督檢驗檢疫總局公布，廈門檢驗檢疫局近期連續從5批台灣芒果中檢出農藥溴氰菊酯殘留超標，當時對台灣芒果實施連續5批的扣檢，那年芒果輸中就結束了。

「大陸如果真的要刁難，他有非常多做法，而且不一定需要公開」，林裕紘說，近年芒果在清關前留滯的情況確實變多，也就是你(台灣)來我就加強檢疫，每一櫃只要在港口被留置，都會有巨大的損耗，造成出口商的損失，去年這個情況非常嚴重，因此今年雖然大陸沒有公開禁止台灣芒果輸入，但有意願嘗試的貿易商變得相當少。

根據農委會統計，2019年出口大陸的鮮芒果達4787公噸，2020年減少至3981公噸，2021年更只剩下2066公噸，據出口商透露，今年6月7日剛出一批芒果到大陸，但也是今年目前唯一的一次，約3噸。

林裕紘說，大陸只是要給你難看，以這次石斑魚來說，可能是在台灣運輸端或大陸端下放，若在大陸運輸端下，假如發現藥檢問題還是會歸咎台灣，因為魚的來源就是台灣。